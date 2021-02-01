Во французском Тулоне нашли отрезанную человеческую голову, на месте работает полиция Фото: REUTERS

Во французском Тулоне прошла полицейская операция после того, как в центре города обнаружили коробку с отрезанной человеческой головой. Как сообщается в Twitter-аккаунте местного полицейского управления, прибывший на место происшествия спецназ задержал 40-летнего подозреваемого.

Операция в настоящее время завершена, правоохранительные органы опрашивают задержанного подозреваемого. По заявлению свидетелей, руки задержанного мужчины были в крови.

Как пишет местная газета Nice-matin, ссылаясь на данные Центрального управления общественной безопасности, коробку с отрезанной головой человека выбросили из окна дома в центре города.

Отмечается, что часть Тулона, где обнаружили голову, в настоящее время оцеплена полицией, на месте работаю правоохранительные органы.