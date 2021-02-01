Владимир Путин возложил цветы к могиле Василия Ланового

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Российский президент Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище в понедельник, 1 февраля, почтив память артиста.

После возложения цветов глава государства сказал журналистам, что образы, которые создавал Василий Лановой, влияли на целые поколения, а сам артист оставил яркий след в искусстве и в судьбах многих людей.

- Я был хорошо знаком с ним. В последние годы мы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка». Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни, - передает слова президента телеканал «Россия-24».

Владимир Путин также выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

Напомним, что прощание с актером, общественным деятелем и театральным педагогом Василием Лановым, который умер 28 января от коронавирус на 88-ом году жизни, прошло сегодня в Вахтанговском театре.