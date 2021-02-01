ВВП России в 2020 году снизился на 3,1% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снижение ВВП России в минувшем 2020 году на фоне пандемии коронавируса составило 3,1 процента, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8 процента. Объем показателя в текущих ценах составил 106,607 триллиона рублей. Об этом говорится в материалах Росстата в понедельник, 1 февраля.

Отмечается, что это самое значительное падение экономики государства с 2009 года, когда ВВП за год упал на 7,8 процента.

Эксперты связывают падение экономики с ограничительными мерами, введенными в стране и мире для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, а также с падением мирового спроса на энергетический ресурсы.

Напомним, что по базовому прогнозу российского министерства экономического развития, который был представлен в сентябре, российская экономика в 2020 году должна была снизиться на 3,9 процента, а в 2021 года вырасти на 3,3 процента. В декабре министерство улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8 процента.