В метро Брюсселя неизвестный напал на пассажиров с ножом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро Брюсселя, в результате инцидента пострадали несколько человек. Нападение произошло на станции «Западный вокзал» в брюссельской коммуне Моленбек. Как сообщает в понедельник, 1 февраля, телеканал RTL в результате происшествия есть несколько пострадавших.

Сотрудники правоохранительных органов уже нейтрализовали и арестовали нападавшего. Местная полиция сообщает, что пока что данное нападение не признали террористическим актом.

Один из очевидцев сообщил телеканалу, что услышал крики, а затем увидел мужчину, который воткнул нож в горло одной из пассажирок, после чего в метро началась паника. Несколько станций метров перекрыты по приказу полиции. Точное количество пострадавших и детали случившегося пока что не раскрываются.

Чуть позже местные СМИ сообщили, что при нападении в Брюсселе пострадала женщина, на нее напал бывший сожитель.