Последние новости на вечер 1 февраля 2021: Путин возложил цветы на могилу Ланового. Фото: официальный сайт Кремля

"КП" собрала последние новости на вечер понедельника, 1 февраля 2021. Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище, почтив память актера. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью артиста, отметив, что хорошо его знал. После возложения цветов Владимир Путин сказал, что образы, которые создавал Василий Лановой, влияли на целые поколения, оставив яркий след в искусстве и в судьбах.

Российский лидер сегодня также возложил цветы к могиле Бориса Ельцина. Первому президенту России 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Путин отметил, что страна должна помнить о таких людях, как Борис Ельцин.

Тем временем, министерство здравоохранения России объяснило, при каких условиях граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будут забирать в накануне возобновившие свою работу медицинский вытрезвители. Доставлять туда человека будут только в случае, если он находится в беспомощном состоянии и его жизни угрожает опасность.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в этот понедельник заявил, что Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям протеста в России, осудил «жестокие действия» российских правоохранителей по отношению к протестующих и сообщил, что администрация Байдена рассмотрит новые санкции против России на этом фоне. Напомним, что МИД РФ накануне говорил, что вмешательство Штатов во внутренние дела России – доказанный факт, как и призывы к незаконным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.

Кстати, о санкциях: накануне государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Германия должна отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2» в рамках антироссийских санкций на фоне ареста Навального. Складывается впечатление, что официальный представитель Франции говорит чужие слова и сам же в них сомневается, прокомментировал эту ситуацию депутат российской Госдумы Руслан Бальбек.