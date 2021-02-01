Бросивший файер в полицейских участник незаконной акции в Москве раскаялся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участник несанкционированной акции в Москве 23 января, которые бросил файер в сотрудников правоохранительных органов, полностью признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщил Следственный комитет России в понедельник, 1 февраля.

- 23 января с товарищами я выдвинулся в Москву для участия в незаконном митинге. Там я кинул в сотрудников полиции файер и пытался с ними вступить в конфликт. Хочу извиниться за это действие, больше такого не повторится. Также хочу призвать людей не выходить на несанкционированные акции, - сказал он.

Напомним, 21-летний молодой человек, бросивший в полицейских файер, был задержан и заключен под стражу. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня другой участник несогласованной акции в Санкт-Петербурге, которая состоялась 31 января 2021 года, извинился перед сотрудниками полиции за то, что напал на них во время несанкционированного митинга на Сенной площади.