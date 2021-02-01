Эван Рэйчел Вуд обвинила бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона в насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд заявила, что была жертвой насилия со стороны своего бывшего возлюбленного, музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом звезда сериала «Мир Дикого Запада» написала в понедельник, 1 февраля, на своей странице в социальной сети Instagram.

Вуд и Мэнсон начали встречаться в 2006 году, спустя четыре года пара сообщила о своем намерении обручиться, однако в том же году помолвку разорвали.

- Издевавшегося надо мной человека зовут Брайан Уорнер, также известный как Мэрилин Мэнсон. Он издевался надо мной на протяжении нескольких лет. Я больше не могу жить в состоянии страха возмездия и шантажа, - заявила актриса.

Издание Vanity Fair отметило, что еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения Мэрилина Мэнсона.