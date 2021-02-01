Доллар поднялся выше 76 рублей в ходе торгов 1 февраля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 1 февраля, американская валюта поднялась выше 76 рублей. Доллар сегодня вечером в 20:40 по московскому времени показал рост на 0,46 процента и достиг отметки в 76,09 рубля.

Накануне в 20:00 по столичным часам курс американской валюты составлял 76,12 рубля, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,98 руб., подорожав на 6 копеек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, снижение ВВП России в минувшем 2020 году на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, по первым опубликованным данным Росстата, составило 3,1 процента, что лучше прогноза Минэкономразвития, который предполагал падение на 3,8 процента. В текущих ценах объем ВВП составил 106,607 триллиона рублей.