Иран испытал новую ракету-носитель с «самым мощным двигателем». Фото: кадр из видео

Иран провел первый пуск новой ракеты-носителя, которая носит название «Зульджанах». Об этом в понедельник, 1 февраля, говорится в сообщении министерства обороны государства.

По данным военного ведомства Ирана, данная ракета-носитель предназначена для вывода спутников на орбиту и обладает «самым мощным двигателем». Конструкция ракеты существенно отличается от предыдущих – в ней впервые применен твердотопливный двигатель большой мощности, которые способен вывести на орбиту высотой 500 километров спутник весом в 220 килограммов.

Отмечается, что сегодня прошел только испытательный пуск ракеты-носителя «Зульджанах». Таким образом, Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.