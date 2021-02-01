Депутат Менделевич поддержал введение дополнительного отпуска привившимся от COVID-19

Россиянам предложили давать дополнительные дни к отпуску после прививки от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук Борис Менделевич оценил предложение давать россиянам дополнительные дни к отпуску, если они примут участие в вакцинации.

Парламентарий отметил, что инициатива еще не обсуждалась в Госдуме, но дискуссия на эту тему может быть.

- Нужно как-то стимулировать людей вакцинироваться, чем-то их заинтересовать. Но, все же, основной мотив вакцинации – это забота о собственном здоровье, - говорит в беседе с ФАН Менделевич.

Он отметил, что ежегодно делает прививки от гриппа и вовсе не ради дополнительного дня к отпуску, а чтобы не заболеть.

- Но сегодня нам нужно добиться появления коллективного иммунитета, поэтому стоит подумать о такой мере, чтобы люди пошли на вакцинацию, -говорит депутат.

Он также напомнил, что в России, в отличие от большинства стран мира, есть возможность делать прививки бесплатно.

- У нас существует национальный календарь прививок, состоящий из 12, если мы включим коронавирус, то 13 прививок, которые делаются бесплатно. Человек не должен за это платить, — подчеркнул депутат.

А вот вводить так называемые COVID-паспорта, по его мнению, нецелесообразно. Многим людям нельзя вводить вакцину по медицинским показателям или они успели переболеть. Получается, те, кто сделают прививку, получат определенные преференции, а другие будут дискриминированы.

Инициатива предоставлять дополнительные дни к отпуску вакцинированным поступила от первый зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобным образом можно стимулировать россиян участвовать в общей вакцинации от COVID-19.