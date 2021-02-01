WSJ: Пентагон защитит американские базы на Луне Фото: Александр КУЛИКОВ

Пентагон в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных организаций по добыче полезных ископаемых на поверхности спутника Земли. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском правительстве и в космической отрасли.

По информации газеты, постепенно взаимодействие гражданских ведомств с военными распространиться на защиту планируемых к созданию баз NASA на Луне и американских коммерческих операций, которые могут включать получение воды или полезных ископаемых на лунной поверхности.

- Расширение взаимодействия Пентагона и NASA связано с необходимостью противостоять вызовам, которые бросают Штатам Россия и Китай. Минобороны США намерено использовать опыт частных организаций для укрепления доминирующие позиции в космосе, который может превратиться в арену боевых действий, - говорится в статье.

Напомним, России неоднократно указывала на планы Соединенных Штатов по размещению оружия в космосе. В прошлом году глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос. Министр подчеркнул, что еще не поздно предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве с помощью формулирования общих правил поведения.