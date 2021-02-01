Владимир Путин возложил цветы к могиле Евгения Примакова. Фото: кадр из видео

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к могиле бывшего председателя правительства России Евгения Примакова, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году. Глава государства почтил память политика в понедельник, 1 февраля.

В период президентства Бориса Ельцина Евгений Примаков руководил Службой внешней разведки России, затем стал министром иностранных дел страны, а с 1998 по 1999 годы возглавлял российское правительство. Впоследствии он был депутатом Государственной думы, до 2011 года - руководителем Торгово-промышленной палаты России. Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года после продолжительной болезни.

Напомним, до этого Владимир Путин посетил на Новодевичьем кладбище могилу первого президента РФ Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет, и могилу народного артиста СССР Василия Ланового.