Опрос: почти 80% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении Фото: REUTERS

Почти 80% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении. Более 45% украинцев заявили, что считают необходимым проведение досрочных выборов президента, противоположного мнения 43%. Об этом в понедельник, 1 февраля, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

Отмечается, что если бы выборы украинского президента состоялись бы в ближайшую неделю, действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы лишь 25,6 процента опрошенных украинцев, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – 15,5 процента, бывшего президента Петра Порошенко – 15,2 процента, а лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 11,5 процента.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего эксперты опросили 3 014 респондентов.