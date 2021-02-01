Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений по Украине 11 февраля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 11 февраля текущего года проведет заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мер по выполнению минских договоренностей по Украине. Об этом говорится в распространенной в понедельник, 1 февраля, программе заседаний Совбеза ООН, в котором в феврале председателем является Великобритания.

В соответствии с документом, заседание состоится по видеосвязи в открытом формате. Как сообщает агентство ТАСС, инициаторов встречи выступила российская сторона.

Напомним, в декабре минувшего года состоялось заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, в котором впервые приняли участие полномочные представители Донецкой и Луганской Народных Республик. Темой заседания была «Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита «нормандского формата».