Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

На фоне распространения коронавирусной инфекции Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 23:59 по московскому времени 16 февраля 2021 года. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

- Оперативным штабом принято решение о продлении сроков приостановки авиационного сообщения с королевством. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля текущего года, - говорится в сообщении.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря, а позже, 12 января, данный запрет был продлен в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавирусной инфекции и его активного распространения.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России первого случая завоза "британского" штамма коронавируса в Россию.