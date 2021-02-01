Суд арестовал Илью Яшина и Андрея Пивоварова за нарушения на незаконной акции Фото: REUTERS

Измайловский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на десять суток председателю совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илье Яшину по статье о неповиновении распоряжению представителя власти. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил его правозащитник Михаил Бирюков в понедельник, 1 февраля.

Ранее этот же суд решил оштрафовать Илью Яшина на 20 тысяч рублей по статье 20.2 за нарушения на несанкционированной акции протеста, которая прошла в Москве 31 января. Главу совета депутатов столичного муниципального округа также допросили как свидетеля по статье 267 Уголовного кодекса России (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), дело по которой возбудили после незаконного мероприятия в столице.

Сегодня Измайловский суд также назначил административный арест исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову за повторное нарушение порядка проведения митинга и неповиновение представителю власти в ходе несогласованной акции 31 января. Под арестом он будет находиться 29 суток.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Басманный суд в этот понедельник отправил под домашний арест пресс-секретаря арестованного Алексея Навального Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января.