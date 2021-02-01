Умер Виктор Павлюченков, актер из сериала «Батюшка». Фото: сайт Союза кинематографистов России

Умер Виктор Павлюченков, российский актер и каскадер. Его не стало на 58-ом году жизни, говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России в понедельник, 1 февраля.

- Сегодня скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков. Он был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память, - говорится в сообщении.

Виктор Павлюченков родился в 1963 году, в 1990 году он окончил ГИТИС. Сниматься в кино начал еще в 80-х, чаще всего играя эпизодические и второплановые роли. После переквалифицировался в каскадера, став членом Ассоциации каскадеров России, работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен-ТВ.

В 2008 артист получил главную роль в сериале «Батюшка». В общей сложности Виктор Павлюченков сыграл более 20 ролей, в том числе в фильмах "Атаман", "До третьих петухов", "Апостол", "Предсказание", "Всем скорбящим радость" и других.