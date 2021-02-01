Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми. Об этом глава госкорпорации написал на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник вечером, 1 февраля.

- Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима, - такими словами Дмитрий Рогозин отреагировал на статью The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что Пентагон в будущем может обеспечивать защиту баз NASA на Луне и операций частных организаций по добыче полезных ископаемых на поверхности спутника Земли.

Напомним, что в указанной статье речь шла про том, что гражданские ведомства США постепенно начнут взаимодействовать с военными, в частности с Минобороны Штатов, для защиты американских лунных баз и частных исследований из-за «необходимости противостоять вызовам, которые бросают Россия и Китай»