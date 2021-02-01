Две женщины пострадали из-за нападения с ножом в метро Брюсселя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате нападения вооруженного ножом мужчины на пассажиров метро в Брюсселе сегодня пострадали две женщины. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили местные правоохранительные органы.

Полиция отмечает, что речь идет не о террористическом акте, а о бытовой ссоре.

- Злоумышленник несколько раз ударил ножом свою сожительницу в вагоне метров на станции «Западный вокзал» в коммуне Моленбек. Убегая с места преступления, мужчина толкнул другую пассажирку метро, которая также получила травмы. Мотивом преступления стала бытовая ссора, - говорится в сообщении полиции, которое цитирует издание Derniere heure.

Отмечается, что женщина, которую толкнул преступник, была беременна.

Напомним, что в результате нападения, которое произошло в метро Брюсселя сегодня примерно в 17:00 по московскому времени, станция метро была закрыта в течение более четырех часов, пока полиция вела следственные действия.