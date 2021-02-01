Голикова назвала число ВИЧ-инфицированных в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что к концу прошлого года число ВИЧ-инфицированных россиян составляло более 1,1 миллиона человек, причем больше половины из них (60%) – мужчины.

«В России на 31 декабря 2020 года – это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже – зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ», - сообщила она на заседании правительственного Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Татьяна Голикова добавила, что «ВИЧ на сегодняшний день – это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний». По данным ВОЗ, в начале 2020 года во всем мире насчитывалось 38 миллионов ВИЧ-инфицированных, две трети из них живут в африканских странах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в России даже во время пандемии коронавируса удалось сохранить качественную медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, а в Москве молодые люди почти перестали заражаться ВИЧ.

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