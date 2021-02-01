Глава ВОЗ заявил, что коронавирус можно контролировать

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: REUTERS

Число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире снижается уже третью неделю подряд, и это говорит о том, что пандемию можно контролировать. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру», сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что есть еще страны, где заболеваемость растет, «но на глобальном уровне это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при том, что появляются его новые варианты».

Адханом Гебрейесус добавил, что очень важно и дальше соблюдать предпринятые во всем мире предпринятые во всем мире меры предосторожности, это поможет остановить распространение инфекции и «спасет жизни».

По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 102 миллиона, от последствий заболевания умерли более 2,2 миллиона человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов рассказал, что «шведский эксперимент» с отказом от серьезных противоэпидемических мер и ограничений провалился окончательно и бесповоротно.

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