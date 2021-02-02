2 февраля в районе Мосгорсуда будет ограничено движение транспорта

ГИБДД Москвы перекроет движение по нескольким улицам вокруг Мосгорсуда. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Во вторник, 2 февраля, будет ограничено движение транспорта в районе Мосгорсуда, где в этот день пройдет заседание по делу блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ГИБДД перекроет движение автомобилей по таким адресам:

Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал – с 00:00 2 февраля;

Улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, - с 09:00 2 февраля;

Улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 2 февраля.

Как писал сайт kp.ru, во вторник в суде будет решаться вопрос о замене условного срока наказания Алексея Навального на реальный. Начало заседания по просьбе его адвокатов перенесли с 10:00 на 11:00.

Напомним, «берлинского пациента» задержали в аэропорту за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он еще в прошлом году должен был отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Блогера арестовали на 30 суток – до 15 февраля. Такое решение накануне приняла судья Химкинского городского суда после рассмотрения материалов дела, что заняло целых четыре часа.