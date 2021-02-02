ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 444 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 102,58 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 444 тысячи и превысило 102,58 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 1 февраля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 102 584351 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 222647 человек. За прошедший день выявлено 444580 новых инфицированных, умерли 10885 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 58%) за прошедший день – 258396 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (116369 новых случая), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 25989 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что количество новых случаев COVID-19 снижается уже третью неделю подряд. По его мнению, «это обнадеживающая новость», которая говорит о том, что пандемию можно контролировать.