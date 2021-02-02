Меркель объяснила причины медленной вакцинации в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила причины, по которым прививочная кампания в странах Евросоюза проходит с серьезными задержками. В частности, на скорости вакцинации европейцев против коронавируса сказалось то, что представители ЕС «очень долго вели переговоры» с производителями, однако это было правильно, поскольку это, по ее словам, было связано с «вопросами о гарантиях».

Кроме того, как отметила немецкий канцлер, «ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов», в то время как Великобритания разрешила использование вакцины AstraZeneca в течение 24 часов.

По мнению Меркель, «речь идет о доверии», а Евросоюз придерживался процедуры допуска ЕМА, «это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть – другое качество».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее англо-шведская компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины в Евросоюз на 60%, а до этого аналогичное решение было принято руководством немецкой фармацевтической компании Pfizer. Еврокомиссия на фоне нехватки вакцин от коронавируса в странах содружества объявила, что берет под свой контроль экспорт всех производимых в ЕС противоковидных препаратов.

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