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SpaceX запустит ракету с полностью гражданским экипажем в 2021 году

В космос отправятся четыре человека, один из них уже известен
Источник:kp.ru
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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск объявил, что его компания SpaceX собирается до конца 2021 года запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из четырех человек, причем не профессиональных астронавтов, а обычных людей – гражданских лиц.

В сообщении пресс-службы компании уточняется, что SpaceX намерена осуществить запуск ракеты Falcon 9 на орбиту в рамках программы Inspiration4, «первой полностью коммерческой космической миссии».