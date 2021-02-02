SpaceX запустит ракету с полностью гражданским экипажем в 2021 году

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск объявил, что его компания SpaceX собирается до конца 2021 года запустить ракету Falcon 9, экипаж которой будет состоять из четырех человек, причем не профессиональных астронавтов, а обычных людей – гражданских лиц.

В сообщении пресс-службы компании уточняется, что SpaceX намерена осуществить запуск ракеты Falcon 9 на орбиту в рамках программы Inspiration4, «первой полностью коммерческой космической миссии».