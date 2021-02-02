Госсекретарь США пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Поздним вечером в понедельник, 1 февраля, новый госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В хоте телефонного разговора глава американского внешнеполитического ведомства заверил украинского коллегу в том, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Незалежной активную военную и экономическую помощь.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса. По его словам, Блинкен отметил «мощную поддержку Украины» со стороны обеих партий США, а также заявил, что Вашингтон уделяет «приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям» этой страны.

«Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», - сказал Нед Прайс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Энтони Блинкен ранее говорил, что поддерживает поставки летального оружия Киеву.