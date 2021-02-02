В ВШЭ объяснили расторжение договора с преподавателем после ареста

31 января в Москве и еще нескольких городах России прошли несанкционированные акции оппозиции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Высшей школе экономики (ВШЭ) объяснили, почему вуз расторг договор с преподавательницей после того, как ее арестовали на 14 суток из-за причастности к незаконным акциям.

Как говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ, «Анна Велликок не является штатным работником НИУ ВШЭ, не имела с Вышкой трудового договора, то есть привлекалась университетом по гражданско-правовому договору для чтения краткого курса в магистратуре, и этот договор был рассчитан на один модуль».

В пресс-службе вуза уточнили, что арестованная преподавательница должна была провести четыре занятия – 3, 4, 10 и 11 февраля, однако из-за того, что Велликок проведет под стражей две недели она просто физически не сможет этого сделать, а перенести занятия невозможно в связи с «интенсивностью учебного плана». Поэтому «университет вынужден расторгнуть договор, заведомо неисполнимый со стороны исполнителя», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 января в нескольких городах России прошли несанкционированные акции оппозиции, однако в этот раз в них приняли участие меньше людей, чем в предыдущих 23 января.

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