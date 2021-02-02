Норвежский офицер опасается, что в случае «войны» США с Россией «полем битвы» станет его страна

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Фото: REUTERS

Усиление американского присутствия в Норвегии может привести к тому, что именно эта страна станет «полем битвы» в случае военного противостояния Соединенных Штатов, считает преподаватель Академии вооружённых сил Норвегии, подполковник Турмуд Хейер.

Об этом он заявил, комментируя новость о том, что в феврале на базу Эрланн прибудут четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. По мнению подполковника, Осло слишком активно участвует в соперничестве сверхдержав.

Профессор Хейер также отметил, что в последние годы его страна играет стратегически важную роль в передовой защите Америки на Крайнем Севере, потому что «она близка к угрозе, которой Соединенные Штаты больше всего боятся в кризисной ситуации: ядерным силам России».

«Это увеличивает вероятность того, что Норвегия станет полем битвы для США и России в случае конфликта или кризиса, который выйдет из-под контроля», - приводит его слова норвежское издание NRK.

Турмуд Хейер подчеркнул, что «Норвегия заинтересована в том, чтобы балансировать между США на Западе и Россией на Востоке».