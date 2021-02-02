Байден пригрозил вернуть санкции против Мьянмы за «отказ от демократии»

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден пригрозил Мьянме пересмотреть прежнее решение Вашингтона снять с этой страны санкции, если она не вернется на путь «прогресса в направлении к демократии».

«В последнее десятилетие Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы, основываясь на прогрессе в направлении демократии. Отказ от этого прогресса потребует немедленный пересмотр наших законов и постановлений о санкциях с последующими соответствующими действиями», - говорится в его заявлении, распространенным пресс-службой Белого дома.

Байден также призвал международное сообщество объединиться и «оказать давление на Вооруженные силы Мьянмы, чтобы они немедленно отказались от захваченной ими власти, освободили задержанных активистов и должностных лиц, отменили все ограничения в области телекоммуникаций и воздержались от насилия в отношении гражданского населения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.

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