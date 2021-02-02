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Политика

Байден пригрозил вернуть санкции против Мьянмы за «отказ от демократии»

Президент США призвал международное сообщество оказать давление на мьянманских военных, чтобы те «немедленно отказались от захваченной ими власти»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден пригрозил Мьянме пересмотреть прежнее решение Вашингтона снять с этой страны санкции, если она не вернется на путь «прогресса в направлении к демократии».

«В последнее десятилетие Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы, основываясь на прогрессе в направлении демократии. Отказ от этого прогресса потребует немедленный пересмотр наших законов и постановлений о санкциях с последующими соответствующими действиями», - говорится в его заявлении, распространенным пресс-службой Белого дома.

Байден также призвал международное сообщество объединиться и «оказать давление на Вооруженные силы Мьянмы, чтобы они немедленно отказались от захваченной ими власти, освободили задержанных активистов и должностных лиц, отменили все ограничения в области телекоммуникаций и воздержались от насилия в отношении гражданского населения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. До этого были задержаны действующий президент и глава правительства страны.

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