Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Москвичей предупредили о резком похолодании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании: после относительно теплой погоды к концу недели в Москву придет настоящая зимняя стужа, а на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до -28°C, что в феврале уже считается аномальными морозами.

«Неделя начинается с мягкой погоды, минус два – шесть градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до минус 17 градусов», - рассказал Роман Вильфанд в беседе с НСН.