Байден раскритиковал предложения республиканцев по борьбе с коронавирусом

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

В Белом доме прошла встреча нового президента США Джозефа Байдена с сенаторами-республиканцами, которые предложили сократить объем пакета мер борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями в три раза.

Главе государства такая идея не понравилась. Он заявил, что «конгресс должен реагировать решительно и безотлагательно, а также отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает».

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако, по ее словам, встреча была продуктивной, а разговор – обстоятельным. Байден выразил надежду, что в ходе дальнейшего обсуждения удастся «найти точки соприкосновения».

«Он при этом повторил, что не будет замедлять работу по неотложному реагированию на кризис и не станет довольствоваться пакетом мер, который не соответствует моменту», - цитирует заявление Псаки ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден предложил «план спасения Америки» стоимостью 1,9 триллиона долларов.