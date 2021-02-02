Иммунолог назвал главное условие отмены масочного режима

Иммунолог считает, что отказаться от масок можно будет к концу весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал главное условие отмены масочного режима – по его словам, необходимость в защитных масках пропадет только тогда, когда большинство населения не «познакомится» с коронавирусом.

Эксперт пояснил, что отказываться от масок нельзя, пока доля тех, кто обладает иммунитетом, не достигнет 60–70%. Речь идет и о людях, переболевших COVID-19, и сделавших прививку против этой инфекции.

«Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», - сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.