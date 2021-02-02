Последние новости на утро 2 февраля 2021: В России предложили поддержать нуждающихся россиян продуктами

«КП» – о последних новостях на утро 2 февраля 2021 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 2 февраля 2021 года. В России предложили ввести продовольственную поддержку нуждающихся: ежемесячно переводить деньги на продукты малоимущим гражданам. С такой инициативой выступил Минпромторг. Помощь от государства могут получить, в частности, беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также людях, которые находятся в социальных учреждениях – например, в больницах, интернатах или домах престарелых.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал главное условие отмены масочного режима – по его словам, необходимость в защитных масках пропадет только тогда, когда большинство населения не «познакомится» с коронавирусом. Эксперт пояснил, что отказываться от масок нельзя, пока доля тех, кто обладает иммунитетом, не достигнет 60–70%, и предположил, что это произойдет «где-то к концу весны».