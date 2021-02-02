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Коронавирус Covid-19

Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса

Гриппоподобные симптомы могут быть побочным эффектом после прививки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса

Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В первые дни после прививки от коронавирусной инфекции следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, которая назвала главные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Как уточнила эксперт, обычно побочные эффекты сохраняются в первые суток с момента введения препарата в организм, поэтому повода для опасения нет.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние», - сообщила в эфире «Первого канала».

По ее словам, у человека после прививки может появиться слабость, склонность ко сну, сонливость, немножко ломота, а также может подниматься температура кратковременно, которая может сопровождаться небольшим ознобом

Драпкина отметила, что температура выше 39 градусов после прививки у людей поднимается очень редко. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — пояснила она.

Специалист добавила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

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