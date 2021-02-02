Депутат Сухарев предложил выдавать школьникам сертификаты на репетиторов при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

В Госдуме предложили выдавать сертификаты на занятия школьников с репетиторами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме предложили создать систему государственного репетиторства для подготовки школьников к экзаменам. Сегодня родители обращаются к преподавателям в частном порядке. По мнению депутата Ивана Сухарева, если структурировать данную систему, знания будут качественнее, а родители смогут сэкономить.

В среднем подготовка учащегося к ОГЭ обходится в сумму не менее 60 тысяч рублей, а ЕГЭ – 100 тысяч рублей. Такие траты больно бьют по семейному бюджету, не каждая семья может их оплатить.

В связи с этим депутат предлагает создать единую электронную платформу для подготовки учеников к экзаменам на основе выдачи бесплатных сертификатов.

Свое предложение парламентарий направил на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Он просит рассмотреть возможность создания единой системы, куда войдут лучшие преподаватели школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны.

-Обучение будет проходить за счет государственных сертификатов на сумму не менее 60 тысяч рублей для школьников, сдающих ОГЭ и 100 тысяч рублей – для сдающих ЕГЭ, - цитирует RT обращение парламентария.

Планируется, что сертификат даст право на занятия с репетиторами по четырем предметам (два обязательных и два профильных) с обязательным включением психологической поддержки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос отмены обязательного сегодня основного госэкзамена. Парламентарии не исключают, что в последствии могут упразднить и ЕГЭ, а вот в Рособрнадзоре категорически против таких планов, сообщает Пятый канал.