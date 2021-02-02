Эксперт: четырехдневной рабочей недели в России не будет в ближайшие 10 лет

Четырехдневной рабочей недели в России не будет в ближайшие 10 лет Фото: Иван ВИСЛОВ

На четырехдневную рабочую неделю в России не перейдут в ближайшие 10 лет, однако возможно будут сокращать ее на час или два. Такое мнение высказал экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, переход на укороченную рабочую неделю является задачей будущего, поскольку связана с созданием искусственного интеллекта. Он отметил, что речь идет о тех странах, где основная нагрузка на производстве ложится на автоматы и искусственный интеллект, и в итоге высвобождается большое число людей.

«Я очень аккуратно отнесусь к понятию "ближайших десятилетий". Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», - заявил специалист.

Сафонов отметил, что итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий, а на сегодняшний день нельзя сказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться. Эксперт подчеркнул, что в данном случае, чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для обслуживания.

Напомним, накануне зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею о четырехдневной рабочей недели, однако отметил, что переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.