Опрос: около половины россиян заявили о снижении мотивации к работе Фото: Ольга БОББ

Около половины работников российских компаний сообщили о снижении уровня мотивации к работе. Об этом говорят результаты опроса среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса, который провела компания «Мегаплан».

Как сообщает РИА Новости, согласно приведенным данным, события 2020 года негативно сказались на мотивации 49,4 процента российских работников. О том, что прошедшей год никак не повлиял на трудоспособность и мотивацию сообщили 28,9 процента респондентов, а 21,7 процента опрошенных заявили, что год пандемии и ограничений, напротив, дал им стимул к работе.

Среди тех, кто работал удаленно, почти половина опрошенных (49,2 процента) сообщили, что дистанционный режим не сказался на их работоспособность, 15,6 процента респондентов заявили, что работа на «удаленке» сильно повлияла на снижение эффективности их труда, а 35,3 процента сообщили, что дистанционная работа незначительно сказалась на их производительность

Напомним, уже в апреле прошлого года треть россиян пожаловались на снижение эффективности во время работы на «удаленке», но 9 процентов отметили повышение работоспособности.