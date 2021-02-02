ДТП на западе Москвы с участием машины ГИБДД: один человек погиб, трое пострадали

ДТП на западе Москвы с участием машины ГИБДД Фото: скриншот

Утром во вторник, 2 февраля, на Кутузовском проспекте в Москве авария с участием четырех автомобилей, одна из которых ГИБДД. В результате происшествия погиб один человек, трое пострадали.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра столицы после пересечения с Минской улицей. На трассе столкнулись Ford, Toyota, Kia Sportage, Skoda Octavia. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии погиб водитель Ford, который умер в карте скорой помощи».

На данный момент на месте происшествия перекрыты три полосы из пяти в сторону центра города.

Напомним, 11 января произошла авария с участием грузовика и колонны военных автобусов Минобороны России на Новорижском шоссе в Подмосковье. В результат ДТП погибли четыре человека. Военнослужащие, которые возвращались с учений, получили травмы различной степени тяжести, и медицинская помощь потребовалась более 40 пострадавшим.