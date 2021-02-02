Вице-адмирал РФ призвал покончить с «бесцеремонным» эсминцем США в Черном море

Эсминец "Дональд Кук" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал покончить с «бесцеремонным» эсминцем Военно-морских сил США «Дональд Кук» в Черном море.

Святашов заявил, что нельзя позволять американскому военному кораблю делать все, что ему захочется, и заявил о необходимость «показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые».

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать … Ну сколько можно творить все, что захочется? … Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» - заявил он в беседе с НСН.

При этом вице-адмирал РФ отметил, что развязывать войну со Штатами не стоит, но добавил, что у России есть способы адекватно ответить американцам, и предотвратить угрозу, например, при помощи радиоэлектронной борьбы.

«Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», - отметил Святашов.

Как писал сайт kp.ru, эсминца ВМС США «Дональд Кук» вошел в Черное море 23 января, а накануне шестой флот Соединенных Штатов опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 неподалеку от их военного корабля.