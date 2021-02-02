Диетолог объяснил, чем опасно чрезмерное употребление сыра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сыр содержит множество полезных элементов и способен заменить молоко при непереносимости лактозы, однако чрезмерное употребление этого продукта может быть опасно для здоровья. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Эксперт обратил внимание на то, что в сыре, по сравнению с молоком, содержится гораздо больше насыщенного жира. Это может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе.

«В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 г продукта, соответственно сыр - хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

Чтобы не набирать лишний вес из-за сыра, Бобровский посоветовал остановиться на низкокалорийных или на твердых сортах. Как он объяснил, ими можно быстрее насытиться.

По словам эксперта, к сыру нужно относиться с осторожностью еще и потому, что он может «вызвать зависимость». Врач отметил, что этот молочный продукт имеет яркий, насыщенный вкус, и некоторые люди просто не могут вовремя остановиться, часто злоупотребляя сыром.

«Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения», - рассказал он.