Россия вошла в список стран с самым доступным бензином для жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое большое количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить граждане Люксембурга, наименьшее - жители Украины. Об этом свидетельствуют данные рейтинга стран Европы по доступности бензина для населения, где Россия занимает 20-ое месте

Как, сообщают РИА Новости, средняя цена бензина в России составляет 47,2 рубля за литр. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 912 литров 95-го бензина. По дешевизне топлива страна заняла второе место.

Лидером рейтинга по доступности бензина стал Люксембург, где жители могут купить на свои средние зарплаты около 3,1 тысячи литров бензина. Следом в списке идет Норвегия с 2,7 тысячами литров на одного гражданина. В первую пятерку также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, где граждане могут приобрести более 2,2 тысячи литров бензина.

Последнее место по доступности бензина для жителей заняла Украина, где граждане могут приобрести только 393 литра топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Кроме того, в нижних строчках рейтинга находятся Румыния, Белоруссия, Литва и Венгрия, где граждане могут купить не более 700 литров бензина в месяц.

Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Нидерландах, где литр обойдется примерно в 144,5 рубля. Следом идет Португалия, Дания и Финляндия. В этих странах стоимость литра бензина составляет не менее 130 рублей.