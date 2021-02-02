Навальный прибыл в Мосгорсуд

Алексей Навальный прибыл в здание Мосгорсуда, где состоится слушание по его делу Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 2 февраля, Алексей Навальный прибыл в здание Мосгорсуда, где состоится слушание по его делу.

Напомним, блогер проходит обвиняемым по делу о неоднократной неявке на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, куда он должен был являться по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц. Кроме того, Навального обвиняют в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной Войны. ФСИН требует заменить наказание оппозиционеру с условного на реальное.

Как писал сайт kp.ru, Генеральная прокуратура России поддержит требование ФСИН к суду о замене наказание Навальному с условного на реальное. В ведомстве назвали это требование обоснованным в связи с нарушениями, допущенными блогером.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» по прилету из Германии. Суд избрал мерой пресечения арест на 30 суток, до 15 февраля. Теперь блогеру грозит 3,5 года колонии. Месяц, который он провел под арестом, ему должны учесть.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.