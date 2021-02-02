В Центробанке спрогнозировали снижение с марта годовой инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Годовая инфляция в России, превысившая в январе 5 процентов, может начать снижение в марте, когда пройдёт локальный максимум. Такое мнение высказали аналитики Банка России.

Как отмечается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды» к такому эффекту приведет прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, среди которых, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля.

«В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и, предположительно, достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года», - говорится в биллюьене аналитиков ЦБ.

Согласно прогнозам, инфляция в годовом выражении в январе текущего года, исходя из недельных данных, может ускориться до 5,3-5,4 процентов. Как отмечают аналитики, пока в потребительских ценах продолжает проявляться эффект переноса произошедшего с марта 2020 года ослабления рубля.