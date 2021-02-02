Рогозин не видит смысла участвовать в гонке за высадку на Луну

Глава Роскосмоса отметил, что у России есть своя лунная программа и она в десятки раз дешевле, чем американская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США.

Он отметил, что руководство НАСА и американские политики "не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну".

"На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда", - написал в своем канале в Telegram Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что у России есть своя программа и она в десятки раз дешевле, чем американская.

Рогозин считает бессмысленным бежать за лидером, который сам не знает, зачем бежит.

Ранее стало известно, что США намерены высадить в 2024 году двух астронавтов на Луну.

Рогозин в свою очередь заявлял, что пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли запланированы на 2029 – 2030 годы.