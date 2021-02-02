ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел России и Росгвардией задержали более 40 подпольных оружейников в 19 российских регионах. У них было изъято около 200 единиц оружия.

«Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе операции, прекращена деятельность 28 подпольных оружейных мастерских. Всего из незаконного оборота были изъяты 191 единица огнестрельного оружия, 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка.

В ФСБ сообщили, что следственные действия прошли в январе текущего года по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Московской, Белгородской, Воронежской, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Калужской, Ростовской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Смоленской, Томской областях, республиках Коми, Карелия, Мордовия, а также Хабаровском и Краснодарском краях.