Минцифры объяснило порядок включения софта в реестр российского ПО

После обновления программных продуктов разработчикам не нужно будет повторно обращаться с заявками для включения в реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом говорится в заявлении Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что подобное решение было принято на экспертном совете по программному обеспечению при министерстве. Отмечается, что ранее представители компаний-разработчиков должны были обращаться в Минцифры с просьбой дать разъяснение по порядку действий производителей в таких ситуациях.