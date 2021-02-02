Какие темы использовали спамеры для рассылок в 2020 году, рассказали эксперты

Команда Яндекс. Почты 360 узнала, какие темы чаще всего использовали спамеры для рассылок в 2020 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2020 году Команда Яндекс. Почты 360 узнала, какие темы чаще всего использовали спамеры для рассылок в 2020 году.

Специалисты обработали 78,3 миллиарда писем, и треть из них были отправлены в спам.

Отмечено, что такие письма сильно мешают работе и вводят в заблуждение.

Многие люди в прошлом году потеряли часть дохода из-за пандемии коронавируса. Злоумышленники воспользовались ситуацией и стали рассылать письма о различных выплатах.

Они часто присылали письма под видом известных сайтов - таких как «Госуслуги» или mos.ru.

Специалисты составили топ-5 самых рассылаемых злоумышленниками тем:

-Компенсация затрат на лечение от коронавируса

-Дополнительные выплаты для нуждающихся

-Лотерея в рамках поддержки населения во время самоизоляции

-Компенсация затрат на импортные товары в рамках программы импортозамещения

-Требование денег за неразглашение персональной информации

Злоумышленники присылают письма от лица известных компаний.

Для защиты от спама специалисты используют сложные алгоритмы и машинное обучение, которая анализирует адрес отправителя, текст, ссылки, вложения и т.д., — а уже из них извлекает более сложные.

Яндекс определяет и наличие жалоб на письма с этих адресов. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей, после чего программа «Спамооборона» обрабатывает собранные данные с помощью библиотеки CatBoost и выносит решение о зловредности письма.

Если программа определит сообщение, как спам, то оно не будет доставлено. Если же поставит под сомнение, то письмо придет в папку "Спам", и у получателя будет возможность самостоятельно решить его судьбу.

Для защиты от спама специалисты используют сложные алгоритмы и машинное обучение.

Алгоритмы «Спамообороны» постоянно обучаются, что позволяет распознавать новые виды спама. В этом очень помогают пользователи, отмечая нежелательные письма как спам и сообщая о них команде Яндекс.Почты 360.