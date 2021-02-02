Более 15 сотрудников посольств прибыли на суд по Навальному Фото: скриншот

Более 15 сотрудников посольств разных стран ожидают в Мосгорсуде начала слушания по делу Навального, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный. Кроме того, в зале суда находится около 80 журналистов, более 100 представителей СМИ оказались аккредитованы на заседание.

В здании Мосгорсуда сейчас находятся представители посольств Латвии, Швейцарии, Болгарии, Польши и Австрии, а также сотрудники зарубежных и российских СМИ. Судебные приставы разделили два потока людей, пришедших на слушание на дипломатических сотрудников и журналистов.

Как писал сайт kp.ru, сам Алексей Навальный уже прибыл в зал суда. Его сторонники собираются у здания Мосгорсуда. Правоохранители оградили подъезд к зданию. В районе ограничено движение транспорта.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание Навальному с условного на реальное. Блогер проходит обвиняемым по делу о неявке на регистрацию в УИИ, куда он должен был являться по делу «Ив Роше» не реже двух раз в месяц, а также его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ведомства поддерживает Генпрокуратура. Навальному грозит 3,5 года колонии.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала суда.