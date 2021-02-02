У Мосгорсуда, где проходит суд по Навальному, начались задержания Фото: REUTERS

Правоохранительные органы задержали несколько человек у метро Преображенская площадь и по пути к Мосгорсуду, где сегодня, 2 февраля, состоятся слушания по делу Алексея Навального, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене условного срока на реальный.

Как писал сайт kp.ru, еще до прибытия Навального к Мосгорсуду, в районе здания суда начали собираться его сторонники у здания Мосгорсуда. Правоохранители оградили подъезд к зданию, а так ограничили движение транспорта.

Кроме того, на заседание суда прибыли свыше 15 сотрудников посольств разных стран, а также около 80 журналистов, аккредитованы на заседание оказались более 100 сотрудников СМИ.

Напомним, ФСИН требует заменить наказание Навальному с условного на реальное. Блогер проходит обвиняемым по делу о неявке на регистрацию в УИИ, а также его обвиняют в клевете в отношении ветерана ВОВ. Позицию ведомства поддерживает Генпрокуратура РФ. Оппозиционеру грозит 3,5 года колонии.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию из зала заседания суда.